Индексы США в основном выросли на закрытии биржи 13 сентября

Основные индексы США выросли на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,76%, до 34869,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 4458,73 пункта, снизился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, на закрытии он опустился на 0,07%, до 15105,58 пункта.

Ключевым событием текущей недели для инвесторов станут данные о потребительских ценах в стране за август, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная - до 0,4% с 0,5%.

По мнению стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid), слова которого цитирует газета Wall Street Journal, статистика по инфляции в стране имеет особое значение перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку может оказать влияние на дальнейший курс монетарной политики центробанка.

В то же время аналитик отмечает, что большее внимание регулятор сейчас уделяет ситуации на рынке труда, а любой рост цен рассматривается как временное явление.