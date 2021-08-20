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Фондовый рынок США 19 августа закрылся снижением Dow и ростом NASDAQ
07:56 20.08.2021 |
Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,19% до 34894,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,11% до 14541,79, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13% и поднялся до 4405,80 пункта.
На настроениях участников торгов продолжают сказываться опасения по поводу распространения коронавируса и перспектив восстановления глобальной экономики.
Трейдеры обращают внимание на протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая допустила возможность начала уже в нынешнем году свертывания мер поддержки экономики, включая выкуп финансовых активов с рынка. К единому мнению участники заседания, однако, не пришли.
Поддержку рынку могла оказать статистика занятости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось сильнее ожиданий и достигло 348 тысяч при прогнозе в 363 тысячи. Показатель за неделю, завершившуюся 7 августа, был пересмотрен до 377 тысяч с 375 тысяч.
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