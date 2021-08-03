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Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением
07:56 03.08.2021 |
Фондовый индекс S&P 500 в понедельник снизился, утратив достигнутый ранее прирост, тогда как инвесторы оценивали благоприятную корпоративную отчетность на фоне растущей неопределенности по поводу дельта-штамма коронавируса и экономических перспектив.
S&P 500 снизился на 8,10 пункта, или на 0,2%, до 4387,16 пункта, после того, как в пятницу завершил с повышением уже шестой месяц подряд. Dow Jones Industrial Average достиг нового внутридневного максимума, но затем упал на 97,31 пункта, или 0,3%, до 34838,16 пункта. Nasdaq Composite отметился ростом на 8,39 пункта, или 0,1%, до 14681,07 пункта.
Инвесторы надеются, что экономический рост подстегнет прибыль компаний и поддержит дальнейший подъем фондового рынка, хотя и более медленными темпами. Согласно данным Deutsche Bank, в этом сезоне отчетности число компаний, превзошедших оценки аналитиков по прибыли, достигло рекордного уровня. На этой неделе трейдеры будут анализировать отчетность таких компаний, как Uber Technologies и General Motors.
"Есть несколько веских причин, по которым экономика продолжит расти более быстрыми, чем обычно, темпами", - отмечает Эдвард Смит, инвестиционный содиректор Rathbone Investment Management. Потребители безбоязненно расходуют средства, компании планируют инвестировать в бизнес, а также активно пополняют запасы, указал Смит.
"Это должно поддержать высокие темпы роста прибыли, как минимум до конца этого года", - полагает эксперт.
Инвесторы в последнее время продолжали активно вкладываться в акции, руководствуясь сильной отчетностью компаний и экономическими данными, ввиду чего основные индексы оказались вблизи рекордных максимумов. Опубликованный в понедельник отчет также указал, что производственная активность в США в июле осталась на высоком уровне.
При этом некоторые игроки опасаются, что крайне заразный коронавирусный штамм "дельта", затяжная инфляция и попытки китайских властей приструнить технологические компании могут привести к вспышкам волатильности.
Опасения по поводу перспектив экономического роста привели к ралли на рынке гособлигаций США, и доходность 10-летних долговых бумаг опустилась с пятничных 1,239% до 1,173%.
Эти переживания также вызывают колебания на фондовом рынке, и основные индексы в середине дня в понедельник утратили достигнутый ранее прирост. Тем не менее, периоды падения рынка в последние несколько недель были скоротечными.
"Активность покупателей при падении рынка сейчас крайне высока. Сложно делать ставку против общего направления торгов", - сказал Дэвид Бансен, главный инвестиционный директор Bahnsen Group.
Акции Square подорожали на 10,0%. Платежная компания договорилась о покупке австралийской Afterpay в рамках сделки стоимостью около 29 млрд долларов с оплатой полностью акциями.
По словам инвесторов, улучшению настроя на рынках способствовали комментарии китайского регулятора рынка ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) заявила, что будет сотрудничать с Вашингтоном в вопросе американских IPO после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что ужесточит надзор за китайскими компаниями, планирующими продавать акции на американских биржах.
"Китайские и американские регуляторы продолжат совершенствовать информационное взаимодействие в рамках принципов взаимного уважения и сотрудничества и будут надлежащим образом решать вопросы, связанные с надзором за китайскими компаниями, зарегистрированными на биржах США", - сказал репортерам представитель CSRC согласно расшифровке, опубликованной в воскресенье на сайте регулятора.
Эти заявления, судя по всему, поддержали азиатские рынки после нескольких неспокойных недель. Shanghai Composite прибавил почти 2%, Nikkei 225 вырос на 1,8%, а Hang Seng - на 1,1%.
Прогресс на пути к принятию инфраструктурного плана расходов в Вашингтоне также поддержал мировые рынки, полагает Ларс Сковгаард Андерсен, инвестиционный аналитик Danske Bank Wealth Management. Сенаторы завершили составление текста инфраструктурного законопроекта стоимостью примерно 1 трлн долларов в воскресенье, и к концу этой недели он уже может быть принят в сенате и отправлен на рассмотрение палаты представителей.
Цены на нефть попали под давление из-за китайских макроданных, указавших на замедление производственной активности в стране. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая упал в июле до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне, сообщили сегодня Caixin Media Co. и исследовательская компания Markit. Июльское значение оказалось самым низким за последние 16 месяцев, поскольку серьезные наводнения, возвращение коронавируса и дефицит электроэнергии ударили по производству и новым заказам.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,3%, до 72,89 доллара за баррель.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6%.
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