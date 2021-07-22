Фондовые индексы АТР растут вслед за рынками США на оптимизме вокруг корпоративных отчетностей

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за Уолл-стрит, - сезон отчетностей поддерживает оптимизм на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33% - до 3574,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2497,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,73%, до 27671,39 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,05% - до 3249,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 7376,7 пункта.

В Японии торги не проводятся в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 поднялся на 0,58% - до 27548 пунктов.

Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9% на фоне сезона отчетностей. В основном американские компании показывают сильные результаты за минувший квартал, что поддерживает их акции и добавляет оптимизма трейдерам.

В то же время сдерживающими факторами для рынков остаются инфляция и пандемия коронавируса. "Штамм "дельта" остается постоянным риском для рынков в краткосрочной перспективе. Инфляция пока остается лишь временной проблемой, она также удерживает центробанки от "ястребиных" шагов", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).