S&P 500 10 июня достиг нового рекордного уровня закрытия

Американские фондовые индексы в четверг выросли, тогда как макроданные указали на очередной скачок потребительских цен и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда на фоне восстановлении экономики после пандемии коронавируса.

Индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия, поднявшись на 19,63 пункта, или на 0,5%, до 4239,18 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 19,10 пункта, или на 0,1%, до 34466,24 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 108,58 пункта, или 0,8%, достигнув 14020,33 пункта. Dow и Nasdaq оба находятся на расстоянии в 1,0% от достигнутых весной рекордных максимумов.

В последние недели торги на фондовых биржах США проходят вяло. Индексы движутся в узких диапазонах чуть ниже рекордных максимумов. Инвесторы балансируют между оптимизмом насчет восстановления экономики и опасениями по поводу инфляции и проблем в цепочке поставок, а также других факторов риска.

Как сообщило Министерство труда США, в мае потребительские цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем годовой инфляции почти за 13 лет. Инвесторы пытаются определить, ослабнет ускорение или же окажется затяжным - во втором случае у Федеральной резервной системы будет повод отказаться от некоторых мер стимулирования экономики.

"Пока у нас будет доступ к дешевым кредитам, будет сохраняться избыток сбережений, и не только в западных странах, но и в Азии. На мой взгляд, акции пользуются достаточно мощной поддержкой, - пояснила Джейн Фоли, директор валютной стратегии в Rabobank. - Я не думаю, что нас ждет действительно серьезный спад".

Инфляционные ожидания в последние недели ослабли, однако они остаются в центре внимания многих фондовых управляющих. По словам Фоли, сегодняшняя статистика не остановит споры насчет ситуации с инфляцией в ближайшие годы.

"Довольно удивительно, что доходность гособлигаций с начала этой недели снизилась, учитывая споры по поводу инфляции, которые в этом году действительно занимают центральное место на рынке", - добавила Фоли.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась до 1,458%, минимума за более чем три месяца, против 1,489% в среду. Как отмечают аналитики, спад доходности вызван сдержанной экономической статистикой, заявлениями ФРС о том, что она не станет оперативно сворачивать стимулы для борьбы с инфляцией, и высоким спросом на облигации со стороны зарубежных инвесторов.

В четверг также стало известно, что число заявок на пособие по безработице - косвенный показатель увольнений - продолжило снижаться и на прошлой неделе достигло 376 000. Такая динамика говорит о продолжающемся оздоровлении рынка труда США.

Тем не менее, некоторые по-прежнему скептически оценивают эти данные.

"Я не особо доверяю еженедельным данным по заявкам на пособие по безработице, поскольку они отличаются волатильностью и могут быть подвержены влиянию множества факторов", - сказал Кит Бушанан, старший портфельный менеджер Globalt Investments. "До пандемии (коронавируса) никто не обращал пристального внимания на динамику (числа заявок) от недели к неделе", - отметил он.

Несмотря на однозначное сохранение позитивного тренда, необходимо следить за данными на протяжении еще нескольких недель, чтобы убедиться в наличии оснований для оптимизма, добавил эксперт.

Акции GameStop, которые относят к группе акций-мемов, упали на 27%. Компания, занимающаяся продажей видеоигр, заявила в среду, что планирует размещение акций после смены руководства.

Акции Oxford Industries, владельца брендов Tommy Bahama, Lilly Pulitzer и Southern Tide, поднялись на 8% после сообщения о прибыли за 1-й квартал, достигнутой благодаря росту продаж.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили смешанно. Снижение секторов туризма, досуга и недвижимости сдерживает Stoxx Europe 600, однако он сумел набрать 0,1%, достигнув очередного рекордного максимума. Европейский центральный банк оставил ключевые процентные ставки на прежнем уровне и заявил, что будет продолжать покупать облигации более быстрыми темпами, чем в начале года.

Азиатские индексы в четверг повысились. Shanghai Composite добавил 0,5%, а Nikkei 225 - 0,3%.