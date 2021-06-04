Биржи Ази в основном растут 4 июня в ожидании статистики из США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном поднимаются, - рынки ожидают майской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3589,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2408,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,22% - до 29005,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,21% - до 3240,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,46%, до 7293,6 пункта, японский Nikkei 225 сокращался 0,39% - до 28945 пунктов.

"Азиатские рынки, скорее всего, будут в режиме ожидания в пятницу... Инвесторы будут ждать отчета США по безработице вечером", - сказали агентству Ассошиэйтед Пресс старшие экономисты ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) и Николас Мапа (Nicholas Mapa).

Позже в пятницу минтруда США сообщит данные по безработице в стране за май. Аналитики полагают, что уровень безработицы сократился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле.

Данные по безработице являются важным фактором для определения монетарной политики ФРС США. После рекордного с 2008 года годового роста потребительских цен в США инвесторы стали опасаться, что ФРС ограничит поддержку экономики. Однако регулятор неоднократно заявлял, что временное ускорение инфляции было ожидаемым и не повлияет на его политику.