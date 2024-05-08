НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,3664 грн/$1

У середу долар знову посунув угору, отримавши невеликий прибуток після попередніх втрат від відновлення бетів на зниження ставок ФРС в цьому році, в той час як єна ослабла до рівня 155 за долар і зберегла високі ризики інтервенцій з боку Токіо.