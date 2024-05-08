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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,3664 грн/$1
12:41 08.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 травня 2024 року.
|Показник
|07.05.2024
|08.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.3055
|39.3664
|0.155
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 травня - 39,2966 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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