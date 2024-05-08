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Долар США зміцнюється щодо основних валют
15:43 08.05.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.
Підтримку американській валюті надали "яструбині" заяви президента Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніла Кашкарі, який напередодні дав зрозуміти, що не виключає можливості підвищення базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).
"Планка для підйому ставки досить висока, але вона не нескінченна", - наводить його слова Market Watch. Кашкарі зазначив, що підтримає підвищення ставки ФРС, якщо інфляція в США знову почне виглядати стійкою.
Впевненість трейдерів у тому, що Федрезерв почне пом'якшення грошово-кредитної політики пізніше за Європейський центральний банк і Банк Англії, зростає, і це надає підтримку американській валюті.
Британський ЦБ проведе чергове засідання 9 травня. Трейдери очікують, що регулятор збереже базову відсоткову ставку на рівні 5,25% річних за підсумками цього засідання і заявить про зростаючу впевненість у тому, що інфляція у Великій Британії рухається до цільового показника ЦБ у 2%.
Наразі фінансові ринки очікують зниження ставки Банком Англії лише у вересні, проте останні заяви представників ЦБ свідчать, що деякі з членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) вже готові до пом'якшення політики, пише газета Financial Times.
Голова британського ЦБ Ендрю Бейлі в березневому інтерв'ю FT заявив, що зниження ставки входить у плани Банку Англії на наступні засідання.
"Ринок недооцінює прагнення членів MPC на чолі з Бейлі розпочати зниження ставки якомога швидше, - зазначає аналітик консалтингової компанії Eurasia Group Єнс Ларсен. - Я не думаю, що це станеться в четвер, проте цілком можливо, що в керівництві ЦБ набереться достатньо голосів для такого кроку в червні".
Курс фунта до долара за даними на 15:00 EET в середу становить $1,2485 порівняно з $1,2510 на закриття попередньої сесії.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0748 проти $1,0756 напередодні.
Курс долара в парі з єною піднялася до 155,51 єни в порівнянні з 154,7 єни за підсумками попередніх торгів.
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