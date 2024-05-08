Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється щодо основних валют

15:43 08.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Підтримку американській валюті надали "яструбині" заяви президента Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніла Кашкарі, який напередодні дав зрозуміти, що не виключає можливості підвищення базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

"Планка для підйому ставки досить висока, але вона не нескінченна", - наводить його слова Market Watch. Кашкарі зазначив, що підтримає підвищення ставки ФРС, якщо інфляція в США знову почне виглядати стійкою.

Впевненість трейдерів у тому, що Федрезерв почне пом'якшення грошово-кредитної політики пізніше за Європейський центральний банк і Банк Англії, зростає, і це надає підтримку американській валюті.

Британський ЦБ проведе чергове засідання 9 травня. Трейдери очікують, що регулятор збереже базову відсоткову ставку на рівні 5,25% річних за підсумками цього засідання і заявить про зростаючу впевненість у тому, що інфляція у Великій Британії рухається до цільового показника ЦБ у 2%.

Наразі фінансові ринки очікують зниження ставки Банком Англії лише у вересні, проте останні заяви представників ЦБ свідчать, що деякі з членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) вже готові до пом'якшення політики, пише газета Financial Times.

Голова британського ЦБ Ендрю Бейлі в березневому інтерв'ю FT заявив, що зниження ставки входить у плани Банку Англії на наступні засідання.

"Ринок недооцінює прагнення членів MPC на чолі з Бейлі розпочати зниження ставки якомога швидше, - зазначає аналітик консалтингової компанії Eurasia Group Єнс Ларсен. - Я не думаю, що це станеться в четвер, проте цілком можливо, що в керівництві ЦБ набереться достатньо голосів для такого кроку в червні".

Курс фунта до долара за даними на 15:00 EET в середу становить $1,2485 порівняно з $1,2510 на закриття попередньої сесії.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0748 проти $1,0756 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднялася до 155,51 єни в порівнянні з 154,7 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес