Долар набирає обертів на тлі ослаблення єни

У середу долар знову посунув угору, отримавши невеликий прибуток після попередніх втрат від відновлення бетів на зниження ставок Федерального резерву в цьому році, в той час як єна ослабла до рівня 155 за долар і зберегла високі ризики інтервенцій з боку Токіо.

Офшорний юань продовжив відступати від більш ніж тримісячного максимуму, досягнутого минулого тижня, чому сприяли надії на подальші політичні стимули з боку Пекіна для підтримки своєї економіки. Востаннє він становив 7,2247 за долар.

Востаннє курс єни майже не змінився і становив 154,75 за долар, відійшовши від свого піку в 151,86, досягнутого минулого тижня на тлі підозр у втручанні японської влади з метою підтримати валюту, що падає.

Аналітики кажуть, що будь-яке втручання з боку Токіо буде лише тимчасовим перепочинком для єни, оскільки різниця у відсоткових ставках між США та Японією залишається значною.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що центральний банк ретельно вивчатиме вплив руху єни на інфляцію при формуванні монетарної політики, в той час як міністр фінансів країни Шунічі Сузукі повторив попередження про те, що влада готова реагувати на надмірно волатильні рухи на валютному ринку.

«Якщо ми побачимо раптове, різке зростання курсу долар/єна, я б очікував, що вони вийдуть на ринок, щоб підтримати єну. Але якщо ми продовжимо спостерігати поступовий рух угору, я сумніваюся, що вони вийдуть на ринок, але ризик, очевидно, існує", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Євро і новозеландський долар знизилися на 0,02% до $1,0752 і $0,6000 відповідно.

По відношенню до кошика валют, долар стабільно тримався на рівні 105,41, на деякій відстані від майже місячного мінімуму, якого він досяг минулого тижня.

Інвестори продовжують зосереджувати увагу на темпах і термінах зниження ставок ФРС, які, ймовірно, будуть рушійною силою руху валют, а останні слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США і пом'якшувальний ухил центрального банку США зміцнюють очікування того, що ставки, ймовірно, будуть знижені до кінця року.

Хоча президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив у вівторок, що ще занадто рано говорити про те, що інфляція остаточно зупинилася, це мало вплинуло на ринкове ціноутворення для зниження ставок.

«Ринок відмахнувся від коментарів президента ФРБ Міннеаполіса Кашкарі, який займає яструбину позицію і не бере участі в голосуванні цього року», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

У той же час, стерлінг знизився на 0,08% до $1,2499 напередодні рішення Банку Англії в четвер, де основна увага буде зосереджена на тому, як скоро центральний банк може почати знижувати ставки.

Аналітики очікують, що центральний банк залишить двері відкритими для зниження процентних ставок вже в червні.

Австралійський долар впав на 0,2% до $0,6585, частково під тиском менш яструбиного прогнозу Резервного банку Австралії, ніж очікувалося, після того, як він залишив процентні ставки без змін у вівторок.