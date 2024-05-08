Ціни на золото стримані на тлі невизначеності щодо процентних ставок

Ціни на золото незначно зросли на торгах в Азії в середу, отримавши незначну підтримку з боку попиту на прихісток, оскільки нещодавні коментарі чиновників Федеральної резервної системи (ФРС) змусили ринки переосмислити очікування щодо зниження процентних ставок.

Цього тижня на жовтий метал спостерігався певний попит на активи-прихістки, оскільки конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС загострився, а переговори про припинення вогню не принесли значного прогресу.

Але купівля золота як активу-прихістку була нівельована тиском з боку нових побоювань щодо високих процентних ставок в США, а також відновленням курсу долара.

Спотове золото о 06:12 EET подорожчало на 0,2% до 2317,70 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, стабілізувалися на рівні 2325,40 доларів за унцію. Спотові ціни залишалися більш ніж на 100 доларів нижче рекордного рівня, досягнутого наприкінці квітня.

Ціни на жовтий метал отримали незначну підтримку від нещодавнього зниження курсу долара, оскільки долар відновився у вівторок після того, як кілька чиновників ФРС заявили, що центральний банк, швидше за все, цього року залишить ставки незмінними.

Ця думка була озвучена президентом ФРБ Міннеаполіса Нілом Кашкарі у вівторок і змусила трейдерів переглянути деякі очікування щодо зниження ставок в цьому році.

Очікування щодо зниження ставки у вересні зросли після слабких даних по заробітній платі минулого тижня. Але Кашкарі та його колеги заявили, що повільна інфляція все ще залишається ключовим питанням для ФРС.

Перспектива збереження високих ставок в США не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки це підвищує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також були неоднозначними під тиском побоювань щодо ставок в США. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $988,35 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $27,635 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь в середу відступили від дворічних максимумів після того, як очікування скорочення поставок були трохи компенсовані тим, що американська гірничодобувна компанія Freeport-McMoran повідомила про експорт 900 000 метричних тонн мідного концентрату зі своєї шахти Грасберг в Індонезії.

Перспектива збільшення експорту дещо компенсувала ставки на скорочення поставок після посилення санкцій на експорт російського металу і скорочення виробництва китайськими переробниками.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9 974,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,5732 за фунт.

Ринки металів також перебували на межі перед торговими даними від ключового імпортера міді - Китаю, які мають бути опубліковані в четвер і, як очікується, нададуть більше інформації про попит на метал в цій країні.