Біржу Coinbase звинуватили в продажі незареєстрованих цінних паперів

Клієнти Coinbase подали позов проти криптовалютної біржі, в якому стверджується, що платформа продавала незареєстровані цінні папери і працює як незареєстрований брокер/дилер.

Зокрема, йдеться про такі активи, як Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Near Protocol (NEAR), Uniswap (UNI), Solana (SOL).

У позові, поданому юридичною фірмою Scott+Scott, що представляє інтереси позивачів у Каліфорнії та Флориді, також сказано, що продаж цифрових активів Coinbase означає, що компанія «свідомо, навмисно та неодноразово порушувала закони штату про цінні папери від моменту початку своєї діяльності в 2009 році».

«Ми повністю довіряємо судовому процесу і сподіваємося на їхній повний розгляд у належний час», - зазначили у Scott+Scott.

У The Block заявили, що позов за своєю суттю схожий з іншою справою. Тоді позивачі стверджували, що Coinbase завдала шкоди споживачам, продаючи цінні папери на своїй платформі.

Раніше ми повідомляли, що виручка Coinbase зросла на 72% у I кварталі 2024 року.