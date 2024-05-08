Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біржу Coinbase звинуватили в продажі незареєстрованих цінних паперів

09:46 08.05.2024 |

Фінанси

 

Клієнти Coinbase подали позов проти криптовалютної біржі, в якому стверджується, що платформа продавала незареєстровані цінні папери і працює як незареєстрований брокер/дилер.

Зокрема, йдеться про такі активи, як Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Near Protocol (NEAR), Uniswap (UNI), Solana (SOL).

У позові, поданому юридичною фірмою Scott+Scott, що представляє інтереси позивачів у Каліфорнії та Флориді, також сказано, що продаж цифрових активів Coinbase означає, що компанія «свідомо, навмисно та неодноразово порушувала закони штату про цінні папери від моменту початку своєї діяльності в 2009 році».

«Ми повністю довіряємо судовому процесу і сподіваємося на їхній повний розгляд у належний час», - зазначили у Scott+Scott.

У The Block заявили, що позов за своєю суттю схожий з іншою справою. Тоді позивачі стверджували, що Coinbase завдала шкоди споживачам, продаючи цінні папери на своїй платформі.

Раніше ми повідомляли, що виручка Coinbase зросла на 72% у I кварталі 2024 року.

Біржу Coinbase звинуватили в продажі незареєстрованих цінних паперів
За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес