Акції в Азії падають, оскільки ралі в Китаї призупинилося, а оптимізм щодо процентних ставок охолоджується

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки відскок на китайських ринках призупинився, в той час як коментарі деяких чиновників Федеральної резервної системи викликали питання щодо термінів потенційного зниження процентних ставок в США.

Регіональні ринки відреагували на закриття Волл-стріт практично без змін після того, як президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що центральний банк може залишити процентні ставки незмінними до кінця року, підірвавши очікування щодо зниження ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси мало змінилися на азіатських торгах.

Азійські ринки відзначили сильний початок тижня після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі підживлювали очікування зниження ставки у вересні. Але ці ставки були стримані обережними заявами чиновників ФРС за останні два дні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,3% відповідно, дещо відступивши від шестимісячних максимумів після стрімкого зростання протягом останніх кількох місяців.

Оптимізм щодо покращення економічних умов у Китаї - на тлі постійних стимулюючих заходів та послаблення обмежень на інвестиції - став рушієм нещодавнього фондового ралі. Зростанню також сприяли вигідні покупки після того, як наприкінці січня китайські фондові індекси сягнули п'ятирічних мінімумів.

У центрі уваги залишаються економічні сигнали з найбільшої економіки Азії, зокрема, дані по торгівлі за квітень, які мають бути опубліковані в четвер.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,5% до восьмимісячного максимуму завдяки зростанню акцій технологічних компаній і нерухомості.

Індекс Nikkei 225 був серед найгірших в Азії, впавши на 1,3% з нещодавнього тритижневого максимуму, оскільки нещодавня волатильність єни, спричинена державним втручанням, посилила обережність на японських ринках.

Минулого тижня уряд, здавалося б, втрутився у валютні ринки, щоб підняти єну з 34-річного мінімуму. Але на останніх сесіях можна було спостерігати, як єна повертається до цих мінімумів.

Це змусило трейдерів остерігатися будь-яких подальших інтервенцій, тим більше, що японські урядовці також зробили усні попередження щодо спекуляцій проти єни.

Сильніша єна тисне на японських експортерів, а також перешкоджає притоку іноземного капіталу на місцеві ринки.

Загальний японський індекс TOPIX впав на 1,1%. У центрі уваги також були річні прибутки автомобілебудівного гіганта Toyota Motor Corp, акції якого впали на 1,6%.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні. Австралійський ASX 200 стабілізувався біля місячного максимуму після того, як менш яструбині сигнали Резервного банку викликали сильне ралі у вівторок.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися стримано після того, як індекс неухильно падав з рекордних максимумів протягом останніх сесій.