Азиатские бржи 31 мая в основном снижаются на слабой макростатистике

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают в основном снижение в последний день торгов месяца, инвесторы реагируют на макроэкономические данные по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3593,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,46%, до 2404,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,47%, до 28998,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3187,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,21%, до 7164,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,18%, до 28804 пунктов.

Трейдеры оценивают макростатистику по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае замедлился до 51 пункта против 51,1 в апреле, аналитики ожидали сохранения показателя. PMI в сфере услуг вырос до 55,2 пункта с 54,9 пункта в апреле.

Данные промпроизводства Японии оказались слабее ожиданий, что сдерживает японский фондовый индекс Nikkei 225. В апреле к марту объем промышленного производства в стране вырос на 2,5%, хотя ожидался рост на 4,1%. При этом аналогичный показатель Южной Кореи в апреле в месячном выражении сократился на 1,6% при прогнозе роста на 1,5%, в годовом - подскочил на 12,4% вместо ожидаемых 11,2%.

"Все еще есть ощущение, что рынок ищет направление, столкнувшись с неопределенностью", - приводит агентство Ассоишэйтед Пресс слова аналитика JP Morgan Asset Management Патрика Шовитца (Patrik Schowitz).