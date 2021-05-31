Американские биржи закрылись незначительным ростом основных индексов

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в пятницу на новостях по бюджету, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% - до 34529,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,09%, до 13748,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 4204,11 пункта.

Оптимизм трейдеров поддержала статистика, согласно которой доходы населения в США в апреле упали на 13,1% к марту против прогноза падения на 14,1%. Расходы же выросли на 0,5%, как и ожидалось.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.

Инвесторы также следят за инфляцией в стране. Накануне глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что ожидает сохранения высокого уровня инфляции до конца текущего года. При этом представители Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщали, что повышение ставки не планируется, а всплеск инфляции является временным.

"Мы не думаем, что ФРС собирается агрессивно повышать ставки. Мы думаем, что они сохранят текущий тренд, потому что они хотят помочь экономике восстановиться", - отметил инвестиционный менеджер Newton Investment Management Пол Флуд (Paul Flood), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.