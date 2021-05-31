Американские биржи закрылись незначительным ростом основных индексов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Американские биржи закрылись незначительным ростом основных индексов

07:49 31.05.2021 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в пятницу на новостях по бюджету, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% - до 34529,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,09%, до 13748,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 4204,11 пункта.

Оптимизм трейдеров поддержала статистика, согласно которой доходы населения в США в апреле упали на 13,1% к марту против прогноза падения на 14,1%. Расходы же выросли на 0,5%, как и ожидалось.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.

Инвесторы также следят за инфляцией в стране. Накануне глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что ожидает сохранения высокого уровня инфляции до конца текущего года. При этом представители Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщали, что повышение ставки не планируется, а всплеск инфляции является временным.

"Мы не думаем, что ФРС собирается агрессивно повышать ставки. Мы думаем, что они сохранят текущий тренд, потому что они хотят помочь экономике восстановиться", - отметил инвестиционный менеджер Newton Investment Management Пол Флуд (Paul Flood), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

07:49 Американские биржи закрылись незначительным ростом основных индексов

28.05 Межбанк 28 мая впал в спячку, активность была совсем низкой

28.05 Глава Банка Японии раскритиковал биткоин и поддержал стейблкоины

28.05 Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд

28.05 Депозитные ставки для физлиц 28.05.21

28.05 Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

28.05 Активы страховых компаний за I кв. снизились на 1% – НБУ

28.05 Активы ломбардов за I кв. увеличились на 2% - НБУ

28.05 Доллар 28 мая укрепляется на новостях из США

28.05 Глава Минфина считает некорректной позицию главы Нацбанка о слишком больших вложениях банков в ОВГЗ

28.05 Активы финкомпаний Украины за I кв. сократились на 13% - НБУ

28.05 НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

28.05 На рынке Украины уменьшилось количество страховых компаний - НБУ

28.05 Азиатские биржи 28 мая в основном выросли на оптимизме из США

28.05 Справочный курс гривны 28 мая повышен на 2,26 коп до 27,5052 грн/$1

• дальше…

08:07 Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона «О предотвращении коррупции»

07:57 Всемирный банк выделит Украине $100 млн на кредитование малого бизнеса

28.05 Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да

28.05 БНК не намерен прекращать поставки бензина А-95 в Украину

28.05 Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной

28.05 Стоимость сжиженного газа в оптовом секторе украинского рынка продолжает снижаться 20 день подряд

28.05 Рост цен на бензин 28 мая остановился, дизельное топливо дешевеет

28.05 Реальная зарплата в Украине в апреле 2021г. возросла на 19,7% - Госстат

28.05 Задолженность по зарплате в Украине в апреле-2021 возросла на 5,4% - Госстат

28.05 Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

• дальше…

08:03 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

08:00 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

07:53 Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

28.05 Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да

28.05 Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной

28.05 Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

28.05 США ввели новые правила кибербезопасности для нефтепроводов

28.05 ЕС не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы

28.05 ЕС одобрил изменения в визовую систему для повышения безопасности

28.05 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

28.05 Премьер Армении хочет разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

28.05 Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

28.05 Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

27.05 Санкции ЕС против Беларуси могут касаться калия, нефти и финансовых трансакций

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

• дальше…

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

• дальше…

08:03 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

08:00 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

28.05 НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»

28.05 Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

28.05 Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

28.05 САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

28.05 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

27.05 Закон об олигархах: Что будет делать Зеленский, если «слуги» за это не будут голосовать

27.05 Законопроект «Об олигархах»: основные положения vs главные ожидания

27.05 Суд закрыл громкое дело против уволенного главы КСУ Тупицкого

27.05 Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

27.05 Переговоры по Донбассу больше не будут проводиться в Минске, — Кравчук

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

27.05 ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»

26.05 Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц

• дальше…

28.05 Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений

27.05 Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой

27.05 Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля

27.05 Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных

27.05 Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем

27.05 В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

26.05 Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса

26.05 Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза

26.05 В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч

26.05 Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения

26.05 240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1

26.05 Google выпустила долгожданную Fuchsia OS

26.05 Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

• дальше…

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно