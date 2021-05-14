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Фондовые биржи Азии 14 мая закрылись ростом
12:14 14.05.2021 |
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8% - до 3490,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на также 1,8%, до 2293,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,1%, до 28027,57 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1% - до 3153,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 7014,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,32%, до 28048,47 пункта.
В пятницу на рынках акций АТР произошел коррекционный рост после распродаж предыдущего дня, когда трейдеры с пессимизмом отреагировали на данные об ускорении инфляции в США до максимума с 2008 года. Рынки опасаются, что из-за ускорения инфляции ФРС США может приступить к повышению базовой ставки раньше, чем ожидается. Ранее регулятор прогнозировал базовую ставку в стране на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах.
Аналитики Daiwa Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, помимо коррекции отметили рост на биржах США, который был позитивно воспринят азиатскими инвесторами. Так, основные американские фондовые индексы выросли по итогам четверга до 1,3% на фоне еженедельной статистики с рынка труда, которая оказалась лучше прогнозов.
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