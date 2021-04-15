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Биржи Азии 15 апреля закрылись разнонаправленно
12:26 15.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на опасениях ужесточения монетарной политики в КНР и заявлениях центробанка Южной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5% - до 3398,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,5%, до 2206,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,4%, до 28793,14 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,38% - до 3194,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 7058,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,07% - до 29642,69 пункта.
Трейдеры Китая и Гонконга опасаются возможного ужесточения монетарной политики в КНР. В пятницу ожидается публикация данных по динамике ВВП страны за первый квартал. Аналитики предполагают, что экономика Поднебесной выросла на 1,5% в квартальном исчислении и на 18,9% - в годовом. Активное восстановление второй по величине мировой экономики может побудить власти снизить объемы ее поддержки.
Трейдеры также обратили определенное внимание на новости из Южной Кореи. Центробанк страны по итогам апрельского заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0,5%. На этой отметке ставка находится с мая 2020 года. В то же время регулятор несколько улучшил прогноз по экономике страны на 2021 год и теперь ожидает роста на 3-4%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 3%.
В Японии участники рынка воздерживались от активных действий перед началом сезона финансовой отчетности за 2020-2021 финансовый год. "В течение всей дневной сессии трейдеры предпочитали выжидательную позицию в преддверии сезона отчетности", - сказал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito).
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