Американские биржи 8 апреля закрылись ростом

Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом на 0,2-1%, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,17%, до 33503,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,42%, до 4097,17 пункта, а технологичный NASDAQ поднялся на 1,03%, до 13829,31 пункта.

Биржи по-прежнему отыгрывают налоговый план президента Джо Байдена, который предлагает заплатить за 2,3-триллионный пакет мер по развитию инфраструктуры за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл вновь заверил в четверг, что центробанк продолжит активно поддерживать экономику.

В среду вечером Федеральная резервная системы (ФРС) США опубликовала протокол мартовского заседания. Согласно документу, регулятор пока намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику. ФРС отметила улучшение ситуации в экономике и здравоохранении, хотя показатели остаются слабыми, а прогнозы - неопределенными.

"Протокол мартовского заседания ФРС не показал ничего нового, но подтверждение поддерживающей политики Федрезерва, похоже, стало стимулом для рынков", - цитирует агентство Франс Пресс аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Несколько сдерживает рост индексов негатив с рынка труда США. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 апреля выросло до 744 тысяч вместо ожидаемого снижения до 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 марта, был пересмотрен до 728 тысяч с 719 тысяч.