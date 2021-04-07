S&P 500 снизился 6 апреля с рекордного максимума

Ведущие фондовые индексы США во вторник снизились после достижения рекордных уровней накануне. Поводом для подъема в понедельник стали признаки быстрого восстановления экономики.

Фондовые индексы США начали 2-й квартал с уверенным ростом. Инвесторы надеются на то, что государственные программы поддержки, вакцинация населения и смягчение карантинных ограничений будут способствовать быстрому росту экономики. Пандемия, разразившаяся в прошлом году, ослабила экономику, но свежие макроданные указывают на восстановление деловой активности и занятости.

"Различные заведения и предприятия возобновляют работу, люди готовы выходить из дома, - говорит портфельный управляющий Gradient Investments Кит Гангл. - Думаю, что восстановление экономической активности будет происходить быстрее, чем ожидалось".

После достижения рекордного максимума в понедельник индекс S&P 500 снизился на 3,97 пункта, или на 0,1%, до 4073,94 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 96,95 пункта, или на 0,3%, до 33430,24 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 7,21 пункта, или на 0,1%, до 13698,38 пункта, что на 2,8% ниже февральского рекордного уровня.

Акции компаний в сфере туризма и развлечений во вторник демонстрировали рост, в частности, бумаги Wynn Resorts прибавили 4,0%, Alaska Air Group - 3,7%, а Chipotle Mexican Grill - 2,4%.

Международный валютный фонд во вторник улучшил прогнозы по мировому экономическому росту за этот и следующий год до 6% и 4,4% соответственно в свете налогово-бюджетного стимулирования в США и других богатых экономиках, а также программ вакцинации.

Инвесторы рассчитывают на то, в выигрыше прежде всего окажутся добывающий и банковский сектора. Однако и акции технологических компаний, которые в 1-м квартале были подвержены колебаниям, также подросли.

"Похоже, что экономика США нажала на газ", - говорит директор Mediolanum International Funds по рыночным стратегиям Брайан О'Райли.

В то же время инвесторы отмечают сохранение поводов для осторожности. В числе факторов риска - волатильность на рынке казначейских облигаций США и рост числа зараженных коронавирусом. Некоторые опасаются, что усиление инфляции вынудит Федеральную резервную систему США повысить процентные ставки быстрее, чем ожидается, что лишит рынки части стимулов, которые помогали котировкам расти в прошлом году.

"Основной риск - это, по-прежнему, изменение риторики ФРС", - говорит О'Райли. Он добавил, что продолжает внимательно следить за ростом числа заболевших Covid-19 в США.

По данным университета Джонса Хопкинса, в понедельник в стране было выявлено свыше 78 000 новых случаев заражения. Согласно расчетам Wall Street Journal, среднее значение за семь дней превышает средний уровень за 14 дней, что говорит о тенденции к росту заболеваемости.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,656% с 1,781% в понедельник. Доходность долговых бумаг по большей части снижалась после того, как 31 марта достигла 1,749%, максимального уровня с января 2020 года.

Скачок доходности гособлигаций снизил привлекательность акций технологических компаний, которые зачастую имеют высокие котировки из-за ожиданий относительно будущего роста их бизнеса. Технологический сектор в 2021 году отставал от темпов роста S&P 500, однако в текущем месяце пока опережает индекс широкого рынка.

Акции компании Illumina, которая занимается генетическим секвенированием, выросли на 7,9%, после того как она заявила, что ждет роста выручки в 2021 финансовом году на четверть или более.

Цены на нефть частично восстановились после снижения, вызванного опасениями насчет того, что вспышки коронавируса в Индии, Европе и других крупных экономиках повлияют на спрос. Фьючерсы на West Texas Intermediate подорожали на 1,2%, до 59,33 доллара за баррель.

Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%, японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,3%, а Shanghai Composite завершил сессию с минимальными изменениями.