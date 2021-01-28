Основные фондовые индексы США 27 января закрылись резким понижением

Американские фондовые индексы в среду понесли самые масштабные однодневные потери с октября из-за опасений насчет проблем с распространением вакцин от коронавируса. Инвесторы также следили за резкими колебаниями акций GameStop и других бумаг, по которым открыт большой объем коротких позиций.

Акции GameStop взлетели на 135%, оказавшись в центре борьбы между внутридневными трейдерами, желающими вкладываться в игрового ретейлера, и хедж-фондами, которые активно открывают короткие позиции по бумагам компании. Акции AMC Entertainment, еще одна цель для внутридневных трейдеров, выросли на 301%. Бумаги обеих компаний в январе показали рост более чем на 800%.

До среды общая динамика рынка была сдержанной, за исключением резких движений котировок отдельных акций.

Dow Jones Industrial Average снизился на 633,87 пункта, или на 2,1%, до 30303,17 пункта, падая уже пятую сессию подряд, а S&P 500 опустился на 98,85 пункта, или на 2,6%, до 3750,77 пункта, тогда как Nasdaq Composite упал на 355,47 пункта, или на 2,6%, до 13270,60 пункта. Все три индекса отметились самым значительным однодневным падением с 28 октября.

Распространение новых штаммов Covid-19 по всему миру заставляет правительства поторопиться с вакцинацией населения, поскольку любые задержки с внедрением вакцин ставят под угрозу перспективы отмены локдаунов и прочих карантинных ограничений.

Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что проблемы на ее европейском заводе приведут к резкому снижению поставок вакцин в страны Евросоюза. Власти ЕС на текущей неделе начали оказывать давление на компанию, чтобы в случае дефицита добиться получения вакцин, произведенных на британских заводах, однако это может негативно повлиять на процесс вакцинации в Великобритании.

Тем временем администрация Джо Байдена во вторник заявила, что к концу лета закупит дополнительные дозы вакцины, которых будет достаточно, чтобы привить большинство жителей США.

"На мой взгляд, участники рынка ожидали, что к настоящему моменту мы уже должны были говорить о смягчении, а не ужесточении ограничений, - отметил Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. - Что касается распространения вакцин, это очень серьезная проблема в краткосрочной перспективе. Это имеет критическое значение для восстановления экономического роста, который еще больше откладывается из-за новых трудностей".

Хотя вопросы насчет скорости распространения вакцины и восстановления экономики насущны, это не новые вопросы для инвесторов, отмечает Виктория Фернандес, старший аналитик по рынкам в Crossmark Global Investments. Учитывая рост индексов до новых максимумов, не удивительно, что участники рынка немного выдохлись.

"На мой взгляд, все дело в смешении различных факторов, и рынок будто говорит: 'Кажется, пора взять паузу'", - сказала Фернандес.

Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания в среду объявила о решении оставить свою денежно-кредитную политику без изменений, при этом признав некоторое ухудшение экономической ситуации в последние несколько недель.

Председатель ФРС Джером Пауэлл отказался комментировать динамику акций GameStop, Отвечая на вопрос о пузырях на финансовом рынке, он дал понять, что, по его мнению, центральный банк не играет решающей роли в растущих ценах на активы.

Инвесторы в среду анализировали отчетность AT&T, Blackstone и Boeing. После завершения сессии о своих результатах отчитались технологические гиганты Apple, Facebook и Tesla.

"Планка для технологических компаний находится довольно высоко, поскольку в отчетный период сохранялся карантин. Однако компании, похоже, все равно должны превзойти эти высокие ожидания", - пояснил Редха.

Акции Microsoft подорожали на 0,3%. Компания во вторник отчиталась о рекордных квартальных продажах.

Акции Walgreens Boots Alliance выросли на 4,1% после того, как компания назначила операционного директора Starbucks Розалинд Брюэр своим новым генеральным директором.

Нефть марки WTI подорожала на 0,5% до 52,85 доллара за баррель. Золото подешевело на 0,3% до 1844,90 доллара за унцию. Доходность 10-летних гособлигаций немного снизилась, достигнув 1,014%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 1,2%.

В Азии торги акциями завершились со смешанной динамикой. Японский Nikkei 225 набрал 0,3%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%.