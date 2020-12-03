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Фондовые биржи АТР 3 декабря в основном растут в ожидании вакцины от COVID
08:04 03.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном поднимаются, - трейдеры продолжают следить за новостями по вакцинам от коронавируса и надеяться на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% - до 3446,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,17%, до 2294,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,56% - до 26682,16 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,09% - до 2678,4 пункта. При этом ранее он установил очередной исторический рекорд, поднявшись до 2691,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,41% - до 6617,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,12% - до 26769,76 пункта, но ранее индекс также побил рекорд, поднявшись до 26924 пунктов впервые почти за 30 лет.
Ожидания восстановления экономики поддерживают рисковые настроения на рынках. В среду вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Великобритании. Кроме того, компания Johnson & Johnson сообщила днем ранее, что планирует завершить третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине января 2021 года и поставить на рынок 1 миллиард доз.
"Вакцина была большой наградой для рисковых рынков", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт отмечает, что вакцинация должна снизить число заражений, а это поддержит спрос и мировую экономику в целом. При этом геополитические риски после выборов в США также снизились.
Оптимизм трейдеров поддержала также внутренняя статистика. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре поднялся до 57,8 пункта при прогнозе в 56,5 пункта. В октябре показатель составлял 56,8 пункта.
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