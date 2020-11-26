Индексы США 25 ноября снизились после достижения рекордных уровней

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду откатился с рекордного уровня в 30000 пунктов после выхода неоднозначных макроданных и продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом в США.

В последние дни рынки акций росли благодаря надеждам на то, что вакцина от Covid-19 станет широкодоступной уже в ближайшее время. Также на настроения инвесторов благотворно повлияли сигналы о том, что передача президентской власти в США должна пройти гладко. Тем временем избранный президент США Джо Байден выбрал на пост министра финансов бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, что усилило надежды на масштабную программу стимулирования.

Сдерживают этот оптимизм опасения насчет того, что пандемия продолжает ухудшать положение потребителей и грозит новыми ограничениями. Согласно проекту по отслеживанию Covid-19 в США, во вторник с этим диагнозом было госпитализировано 88 080 пациентов - это число бьет рекорды 15-й день подряд.

DJIA упал на 173,77 пункта, или на 0,6%, до 29872,47 пункта, после того, как накануне впервые в истории превысил отметку в 30000 пунктов. S&P 500 снизился на 5,76 пункта, или на 0,2%, до 3629,65 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 57,62 пункта, или 0,5%, достигнув 12094,40 пункта, что стало первым рекордным уровнем закрытия с начала сентября и уже 44-м с начала года.

"Рынок пытается найти баланс между краткосрочными прогнозами, в том числе зимней волной Covid-19, и более позитивными среднесрочными перспективами. Ими мы обязаны вакцинам и восстановлению экономики, которое должно последовать за их появлением", - заявила Сима Шах, главный аналитик Principal Global Investors.

Фондовые индексы оказались под давлением после выхода ряда неоднозначных макроданных по экономике США. Часть данных вышла на день раньше, так как в четверг в США празднуют День благодарения. Американские биржи в четверг будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного.

Еженедельная статистика Министерства труда США показала, что число заявок на пособие по безработице выросло вторую неделю подряд. Это говорит о том, что повторные вспышки Covid-19 негативно влияют на рынок труда. Между тем, заказы на товары длительного пользования выросли сильнее прогнозов.

По данным Министерства торговли США, расходы потребителей в октябре выросли шестой месяц подряд, хотя рост оказался минимальным за этот период. Между тем потребительские доходы сократились на 0,7%, отчасти из-за ослабляющейся поддержки правительства.

Акции Gap упали на 20,0%, после того как компания сообщила, что ее продажи за 3-й квартал практически не изменились в годовом сравнении. Руководители компании предупредили, что рост числа зараженных коронавирусом может сказаться на посещаемости магазинов во время важнейшего праздничного сезона продаж.

Падение потребительских доходов и роста числа заявок на пособие по безработице заставляют инвесторов переживать по поводу краткосрочных перспектив экономики, особенно в отсутствие дополнительных мер государственной поддержки.

Меган Хорнерман, директор стратегии управления портфельными инвестициями в Verdence Capital Advisors, заявила, что сосредоточит свое внимание на результатах праздничных распродаж в "черную пятницу" и "киберпонедельник".

"Следует помнить, что отсутствие потребительской активности означает отсутствие экономической активности", - сообщила она.

Котировки гособлигаций США были подвержены колебаниям после того, как Федеральная резервная система в среду опубликовала протоколы своего заседания, состоявшегося 4-5 ноября, согласно которым руководство центрального банка обсуждало возможность внесения изменений в реализуемую ФРС программу покупки облигаций с целью дополнительного стимулирования экономики. При этом руководители регулятора не просигнализировали, что однозначно пойдут на этот шаг в будущем. Доходность 10-летних гособлигаций США завершила день на отметке 0,878% против 0,873% до выхода протоколов и 0,881% на закрытии вторника.

Баррель нефти марки WTI подорожал на 1,8% до 45,71 доллара за баррель. Золото выросло в цене менее чем на 0,1%, до 1805,70 доллара за тройскую унцию.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,1%.

Азиатские фондовые индексы завершили день неоднородно. Японский Nikkei 225 набрал 0,5%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%.