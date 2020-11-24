Финансовые новости
- |
- 24.11.20
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 24 ноября закрылись в плюсе вслед за фондовыми рынками США
11:55 24.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом после подъема на американских биржах по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют биржевые сводки.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3402,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,3%, до 2294,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 26588,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,58%, до 2617,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,26%, до 6644,1 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,5%, до 26165,59 пункта. Это самый высокий уровень закрытия японского индекса с мая 1991 года. Показатель обновляет максимумы на закрытии торгов в ноябре уже третий раз.
Участники торгов в Азии в целом поддержали оптимизм на американских фондовых площадках по итогам понедельника. Фондовые биржи США закрылись в понедельник ростом по основным индексам, в том числе промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) - на 1,13%, на новостях о вакцинах от коронавируса.
Кроме того, азиатские инвесторы обратили внимание на политические новости из США. В ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве страны де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп между тем вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
В то же время инвесторы в Китае фиксировали прибыль, не реагируя на политические новости из США. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, президентство Байдена, хотя и может означать больше возможностей для диалога между Вашингтоном и Пекином, "не окажет большого влияния на китайский фондовый рынок, поскольку не ожидается значительных изменений в политике США в отношении Китая".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие
|Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга
|Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Еще один крупный город в Китае проведет раздачу цифрового юаня
|Евро 24 ноября ускорил рост к доллару на макростатистике из Германии
|Справочный курс гривны 24 ноября понижен на 1,86 коп до 28,3835 грн/$1
|Биржи АТР 24 ноября закрылись в плюсе вслед за фондовыми рынками США
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.11.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.11.20
Это интересно
|Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры
|Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa
|Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее
|Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399
|Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X
|Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault
|Самый большой в мире процессор Cerebras оказался в сотни раз быстрее суперкомпьютера на базе NVIDIA GPU