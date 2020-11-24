Биржи АТР 24 ноября закрылись в плюсе вслед за фондовыми рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом после подъема на американских биржах по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют биржевые сводки.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3402,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,3%, до 2294,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 26588,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,58%, до 2617,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,26%, до 6644,1 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,5%, до 26165,59 пункта. Это самый высокий уровень закрытия японского индекса с мая 1991 года. Показатель обновляет максимумы на закрытии торгов в ноябре уже третий раз.

Участники торгов в Азии в целом поддержали оптимизм на американских фондовых площадках по итогам понедельника. Фондовые биржи США закрылись в понедельник ростом по основным индексам, в том числе промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) - на 1,13%, на новостях о вакцинах от коронавируса.

Кроме того, азиатские инвесторы обратили внимание на политические новости из США. В ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве страны де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп между тем вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.

В то же время инвесторы в Китае фиксировали прибыль, не реагируя на политические новости из США. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, президентство Байдена, хотя и может означать больше возможностей для диалога между Вашингтоном и Пекином, "не окажет большого влияния на китайский фондовый рынок, поскольку не ожидается значительных изменений в политике США в отношении Китая".