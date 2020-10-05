Биржевые индексы США 2 октября снизились на фоне болезни Трампа





Биржевые индексы США снизились в пятницу после новости о болезни президента Дональда Трампа, у которого подтвердился коронавирус.

Лидером падения стал технологический NASDAQ, который опустился на 2,22% до 11075,02 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,96%, в то время как промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) просел на 0,48% до 27682,81 пункта.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил, что у него обнаружили коронавирус, и ушел на карантин. Белый дом заявляет, что симптомы у Трампа "мягкие", но СМИ писали, что президент жалуется на температуру и кашель. Трамп не передавал какие-либо полномочия вице-президенту Майку Пенсу и продолжает исполнять свои обязанности.

"Сейчас больше вопросов, чем ответов, и фондовые рынки, как правило, сначала продают, а потом уже задают вопросы. До тех пор, пока не появятся более конкретные новости о том, как он себя чувствует, рынку будет трудно прийти в норму", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик (Ryan Detrick).

В то же время, небольшую поддержку котировкам оказала статистика по безработице в США. Показатель в сентябре уменьшился до 7,9% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 661 тысячу. Аналитики прогнозировали безработицу в сентябре на уровне 8,2% и рост числа рабочих мест на 850 тысяч.