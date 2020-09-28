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Основные биржевые индексы США 25 сентября закрылись ростом
07:52 28.09.2020 |
Основные фондовые рынки США закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 1,34%, до 27173,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - рос на 2,26%, до 10913,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - вырос на 1,60% до 3298,46 пункта.
До этого индексы снижались днем, в целом американские фондовые рынки показывали недельное уменьшение уже четыре недели подряд. За это время индикаторы опустились в среднем на 7-9%, при этом самое сильное снижение было у NASDAQ. Риски вокруг ситуации с коронавирусом и неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики сдерживают склонность трейдеров к риску.
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