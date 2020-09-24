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Фондовые биржи АТР 24 сентября закрылись в минусе
12:11 24.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением индексов на обострении опасений за перспективы мировой экономики в свете слабой статистики в США и Европе и роста случаев заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов сократился на 1,72%, до 3223,18 пункта. Это самое сильное процентное падение за торговую сессию с 9 сентября. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 2,5%, до 2148,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - 1,8%, до 23311,07 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 2,59%, поднявшись до 2272,7 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,81%, до 5875,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 1,11%, до 23087,82 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказали вновь обострившиеся опасения за перспективы мировой экономики. Поводом стало продолжающееся распространение коронавируса в мире, а также ряд слабых статданных из США и Европы, которые могут указывать на торможение процесса восстановления экономики.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что основные американские индексы в среду упали на 1,9-3% на внутренней статистике. "На рынок акций в Японии оказало давление резкое падение на биржах США, что также повлияло на фондовые рынки других азиатских стран. При этом некоторую поддержку настроениям инвесторов оказали ожидания экономической поддержки со стороны нового японского правительства", - сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
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