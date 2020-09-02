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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США выросли 1 сентября на производственных данных

07:57 02.09.2020 |

Фондовый рынок

 

Американские индексы повысились после выхода данных о производственном секторе, которые указали на продолжение восстановления экономики.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) за август указал, что активность в производственном секторе США выросла третий месяц подряд и превзошла прогнозы экономистов. Рост был обеспечен свежим спросом и экспортными заказами. В то же время ситуация с наймом, как показали во вторник две публикации макроданных, остается неоднозначной.

"Продолжение восстановления уже было учтено в котировках, - отметила Эсти Двек, директор по стратегии на мировом рынке в Natixis Investment Managers. - Пока оно продолжается, рынок, на мой взгляд, сможет расти".

По итогам торгов S&P 500 вырос на 26,34 пункта, или 0,8%, до 3526,65 пункта, начав сентябрь с нового рекордного максимума. Август для индекса стал лучшим с 1986 года. Nasdaq Composite вырос на 164,21 пункта, или 1,4%, до 11939,67 пункта. Dow Jones Industrial вырос на 215,61 пункта, или 0,8%, до 28645,66 пункта, что лишь на 3% ниже рекордного уровня февраля.

Инвесторы полагают, что за счет восстановления экономики инвестиционный климат станет более ровным, что пойдет на пользу наиболее пострадавшим секторам, включая транспортный.

Инвестиционный директор Cambiar Investors Брайан Бариш отметил, что его компания фиксирует прибыль, полученную от инвестиций в бумаги крупных технологических компаний, включая Amazon.com и Alphabet. Их акции за последние месяцы взлетели и теперь кажутся некоторым слишком дорогими.

"С точки зрения оценок мы забрались на впечатляющую территорию", - говорит Бариш. Он обдумывает вариант инвестиций в пострадавшие компании гостиничного сектора, которые выиграют от снятия карантина.

Лидеры роста во вторник включали ритейл. Акции Walmart выросли на 6,3%. Акции L Brands выросли на 7,3%.

В составе S&P 500 также росли акции технологических компаний. Так, бумаги Netflix набрали 5,1%. Акции Zoom Video Communications подскочили на 41%, после того как этот разработчик программного обеспечения для видеоконференций второй раз за несколько месяцев повысил годовой прогноз.

Статистика, опубликованная в ряде стран Азии и Европы, указала на дальнейшее, хотя и несколько нестабильное, восстановление производственной активности. Предприятия восстанавливаются после резкого сокращения объемов выпуска в период карантина, однако продолжают сокращать рабочие места из-за неоднозначных перспектив.

Производственная активность в Европе также продемонстрировала признаки улучшения. Восстановление в Германии, промышленном центре Европы, проходит быстрее, и индекс PMI для производственной сферы этой страны поднялся до максимума почти за два года. Однако производители отчитались о сокращении рабочих мест, несмотря на возрождение слабых экспортных заказов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,3%.

Темпы роста индекса PMI для производственного сектора Китая по версии Caixin в августе оказались самыми стремительными почти за десять лет, получив поддержку со стороны сильного внутреннего и внешнего спроса и ускорения темпов производства. Рост индекса наблюдается четвертый месяц подряд. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, а значения ниже - на ее сокращение. Фондовый индекс Shanghai Composite по итогам торгов поднялся на 0,4%.

Доллар продолжил слабеть на фоне прогнозов о том, что процентные ставки в США долгое время будут оставаться низкими. В понедельник вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил, что использование системы ограничений кривой доходности американских гособлигаций вполне возможно, а низкий уровень безработицы не является достаточным основанием для повышения процентных ставок. Это также давит на курс доллара.

"Хотя быстрое восстановление производственного сектора придает уверенности, в настоящее время все дело в ослаблении доллара, и это станет основным драйвером дальнейшего ралли", - пояснил Сэм Купер из SVB Financial Group.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 0,672% с 0,695% в понедельник.

Золото подорожало до 1968,20 доллара за тройскую унциюю. Как отмечает Стефан Монье, инвестиционный директор Lombard Odier, отчасти рост цены золота связан с ослаблением курса доллара, так как цена указывается именно в этой валюте.

"Цена золота во многом служит индикатором уверенности инвесторов в финансовой системе, - говорит Монье. - Некоторые опасаются, что центральные банки избыточно увеличивают денежную массу, и хотят защититься от последствий".

По словам Монье, его частная швейцарская инвестиционная компания Lombard Odier летом при стратегическом распределении активов стала инвестировать в золото. Сейчас доля золота в портфелях клиентов Lombard Odier составляет 3%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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