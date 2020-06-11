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Биржи АТР 11 июня закрылись падением в пределах 3% на новостях из США
11:55 11.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга значительным снижением на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,78%, до 2920,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1865,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,3%, до 24480,15 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,86%, до 2176,78 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,82%, до 22472,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,05%, до 5960,6 пункта.
В четверг на рынках обострились экономические опасения после того, как ФРС США по итогам заседания опубликовала мрачные прогнозы по перспективам крупнейшей мировой экономики. Так, прогноз регулятора по ВВП США ухудшен до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%, а прогноз по безработице — до 9,3% с декабрьских 3,5%.
В то же время регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не исключил, что дно кризиса пройдено, хотя отметил, что восстановление экономики будет долгим.
"Хотя Пауэлл в настоящее время не пообещал никаких новых действий, его внимание к рискам и неопределенности подкрепляет мысль о возможности дальнейших действий к сентябрю", — говорят экономисты JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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