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Фондовые индексы США 10 июня в основном снижались после сохранения ставки ФРС
07:44 11.06.2020 |
Фондовые индексы США на закрытии торговой сессии в среду в основном продолжали снижаться после сохранения ставки ФРС и значительного ухудшения макроэкономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,04% — до 26989,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 3190,14 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,67% — до 10020,35 пункта, оставаясь на исторических максимумах. Во вторник NASDAQ впервые преодолел психологическую отметку в 10 тысяч пунктов.
ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020-2022 годах. При этом регулятор значительно ухудшил прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.
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