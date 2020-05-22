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Биржи АТР 22 мая закрылись в минусе, в лидерах падения потерявшая 5,6% биржа Гонконга
11:59 22.05.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы закрылись снижением на фоне напряженности между США и Китаем, в лидерах - биржа Гонконга, упавшая на 5,6%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,9%, до 2813,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2%, до 1752,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index просел на 5,6%, до 22930,14 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, до 1970,13 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,8%, до 20388,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 5497 пункта.
Распродажи на биржах Азии прошли на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая. Так, американские власти ранее заявили о том, что если в ходе расследования будет доказана вина Китая в неэффективном реагировании во время вспышки коронавируса, то стране придется столкнуться с серьезными последствиями. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытаются помешать реализации торговой сделки между странами.
Чувствительна для инвесторов и информация о готовности властей Китая ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге после нескольких месяцев антиправительственных протестов. Согласно появившимся сообщениям, проект предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Теперь, как сообщают СМИ, сенаторы США готовят санкции против Китая из-за мер в отношении Гонконга.
"В настоящее время реальной угрозой является новая волна массовых протестов в Гонконге, ухудшение торговых отношений США с КНР и, возможно, выход крупных китайских компаний (ред. - с американских бирж)... Это вызывает опасения по поводу очередной торговой войны Китая и Соединенных Штатов",- отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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