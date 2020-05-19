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Фондовые индексы США 18 мая закрылись ростом на 2-4% на оптимизме вокруг вакцины от COVID
07:53 19.05.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали рост на 2-4%, трейдеры обратили внимание на новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Это стало самым серьезным ростом за прошедшие полтора месяца.
На закрытии торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже по состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,85%, до 24597,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,44%, до 9234,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,15%, до 2953,91 пункта.
Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях. Акции компании по итогам торгов подорожали на 19,96%.
Удорожание нефти в понедельник поддерживало стоимость акций энергетических компаний США. Акции Exxon Mobil подорожали на 7,95%, Chevron - на 5,33%, ConocoPhillips - на 6,68%. Июльские фьючерсы на нефть Brent дорожали на 8,58%, WTI - на 10,19%.
Способствует росту индексов также коррекционная динамика. За прошлую неделю индексы Dow Jones и S&P 500 снизились почти на 2% из-за опасений вокруг перспектив восстановления экономики на фоне слабой макростатистики и предупреждений главы Федрезерва.
В среду будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам встречи, которая прошла 28-29 апреля, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры надеются получить больше информации по планам регулятора по монетарной политике. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.
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