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Биржи США 15 мая закрылись ростом на фоне увеличения потребительской активности
07:20 18.05.2020 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии выросли на фоне данных по росту индекса потребительских настроений.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, поднялся до 73,7 пункта с уровня апреля в 71,8 пункта, сообщил университет на сайте.
По состоянию на 23.13 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,25%, до 23685,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,79%, до 9014,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 2863,70 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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