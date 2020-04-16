Индексы США 15 апреля закрылись снижением на фоне слабых отчетностей и статистики

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,5-2%, трейдеры оценивали данные корпоративных отчетностей американских банков, а также негативную статистику по торговле и производству, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 1,85%, до 23506,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,44 %, до 8393,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,13%, до 2783,82 пункта. Ранее в среду об итогах за первый квартал отчитались три крупнейших американских банка. Прибыль Bank of America, Goldman Sachs Group, Citigroup упала в разы, что негативно отразилось на их котировках.

Дополнительное давление на индексы также оказали рекордно слабые статданные по США. Розничные продажи в марте показали максимальное падение в месячном выражении - на 8,7% при прогнозе снижения на 8%. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года.

Как ранее объяснялось в прогнозе МВФ по мировому ВВП, именно второй квартал стал самым критичным для западных экономик с точки зрения влияния пандемии. В то время как для Китая самым провальным был первый квартал.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно влияют на спрос, производство и торговлю, эксперты ожидают снижения мирового ВВП в связи с кризисом вокруг коронавируса, а многие страны принимаю меры по поддержке экономики.