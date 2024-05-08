Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях

 

Під час масованого удару по Україні в ніч на середу, 8 травня, російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шістьох областях.

Як повідомив зранку міністр енергетики Герман Галущенко, йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано- Франківську та Вінницьку області.

За його словами, наслідки ще уточнюються, але енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - наголосив міністр.

Російський удар травмував дитину

В об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі влучив дрон, через що виникла пожежа. За попередньою інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна, обійшлося без постраждалих.

Енергооб'єкт в Олександрійському районі Кіровоградщини пошкодила ракета. "Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів", - розповів у Telegram голова ОВА Андрій Райкович.

В Запорізькій області поцілили по об'єктах у самому Запоріжжі. За попередніми даними глави ОВА Івана Федорова, є руйнування, але постраждалих немає.

На Вінниччині також зафіксували влучання ракет, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Очільники Львівської та Івано-Франківської ОВА про наслідки атаки поки не звітували.

Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

У національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що в центральному районі пошкоджене обладнання на одному з об'єктів.

Як розповіли в компанії ДТЕК, війська РФ атакували три їхні теплоелектростанції (ТЕС), внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

"Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес