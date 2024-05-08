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Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях
08:47 08.05.2024 |
Під час масованого удару по Україні в ніч на середу, 8 травня, російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шістьох областях.
Як повідомив зранку міністр енергетики Герман Галущенко, йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано- Франківську та Вінницьку області.
За його словами, наслідки ще уточнюються, але енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.
"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - наголосив міністр.
Російський удар травмував дитину
В об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі влучив дрон, через що виникла пожежа. За попередньою інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна, обійшлося без постраждалих.
Енергооб'єкт в Олександрійському районі Кіровоградщини пошкодила ракета. "Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів", - розповів у Telegram голова ОВА Андрій Райкович.
В Запорізькій області поцілили по об'єктах у самому Запоріжжі. За попередніми даними глави ОВА Івана Федорова, є руйнування, але постраждалих немає.
На Вінниччині також зафіксували влучання ракет, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
Очільники Львівської та Івано-Франківської ОВА про наслідки атаки поки не звітували.
Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК
У національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що в центральному районі пошкоджене обладнання на одному з об'єктів.
Як розповіли в компанії ДТЕК, війська РФ атакували три їхні теплоелектростанції (ТЕС), внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.
"Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло", - йдеться в повідомленні.
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