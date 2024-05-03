В Україні зростає попит на електромобілі

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, що на 2% менше, ніж торік. Водночас зростає попит на електромобілі.

Про це повідомляє повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 46,4% квітневих продажів нових авто, що на 2% менше показника квітня 2023 року.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась - 24,3%. Утім, помітно збільшилась частка електромобілів - з 8,7% до 12,3%.

Частка гібридів зменшилась з 18% до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.

Найпопулярнішими моделями за сегментами стали:

* Бензинові авто - Mazda CX5;

* Дизельні - Renault Duster;

* Електро - Volkswagen ID.4;

* Гібридні - Toyota RAV-4;

* Авто з ГБО - Hyundai Tucson.