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В Україні зростає попит на електромобілі
10:42 03.05.2024 |
У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, що на 2% менше, ніж торік. Водночас зростає попит на електромобілі.
Про це повідомляє повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 46,4% квітневих продажів нових авто, що на 2% менше показника квітня 2023 року.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась - 24,3%. Утім, помітно збільшилась частка електромобілів - з 8,7% до 12,3%.
Частка гібридів зменшилась з 18% до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.
Найпопулярнішими моделями за сегментами стали:
* Бензинові авто - Mazda CX5;
* Дизельні - Renault Duster;
* Електро - Volkswagen ID.4;
* Гібридні - Toyota RAV-4;
* Авто з ГБО - Hyundai Tucson.
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