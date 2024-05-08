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Google зробила свій ШІ-застосунок доступним для України
09:39 07.05.2024 |
Компанія Google зробила доступними ключові функції застосунку на основі штучного інтелекту Gemini для більшої кількості мов і країн.
"Завдяки цьому оновленню люди в усьому світі зможуть використовувати можливості Gemini на своїх мобільних пристроях для написання текстів, планування, навчання та багато іншого", - йдеться в повідомленні компанії.
Як активувати Gemini на Android
Для того, щоб скористатися Gemini, вам потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні (натиснувши кнопку живлення, провівши пальцем по куту на деяких телефонах, сказавши "Hey Google" тощо) і прийняти запрошення спробувати Gemini.
В Україні ця функція поки доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом.
Як активувати Gemini на iOS
Протягом наступних кількох тижнів компанія надасть доступ до Gemini прямо з додатка Google для iOS.
Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову в розділі "Мова та регіон".
Інші оновлення
"Ми також розширюємо доступність функції Extensions ("Розширення") для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською", - повідомили в Google.
За допомогою "Розширень" Gemini може заощадити час, отримуючи відповідну інформацію з програм і служб Google.
"Наприклад, якщо ви та ваші друзі плануєте подорож, ви можете попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат і місць, знайти відео на YouTube про те, що взяти з собою, і підсумувати список того, що треба з собою взяти - все в одній розмові", - пояснили в компанії.
Ми як і раніше прагнемо зробити Gemini доступним для якомога більшої кількості людей. Розширюючи підтримку мов і виходячи на нові країни, ми впевнені, що більше людей зможуть використовувати Gemini для реалізації своїх ідей. Спробуйте найновіші функції на https://gemini.google.com/app
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