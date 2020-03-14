Выплаты акционерам по squeeze-out с 2017 года достигли почти 1 млрд грн – НКЦБФР

Миноритарные акционеры получили 980 млн грн от обязательной продажи акций по требованию владельцев более 95% акций (squeeze-out) с 2017 года, сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

"С начала введения сквиз-аута со счетов эскроу в соответствии с присланными требованиями было выплачено уже 980 млн грн. Во время выкупа акций средства получили 33 тыс. миноритарных акционеров", – говорится на сайте НКЦБФР.

Комиссия добавила, что по состоянию на 1 марта еще около 436 млн гривен хранится на эскроу-счетах для дальнейшей выплаты миноритарным акционерам.

По данным Комиссии, процедуру сквиз-аута уже провели в 317 акционерных обществах, в частности за год с середины марта 2019 года таких компаний было 105, а годом ранее – 174.

Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров. В свою очередь миноритарии также имеют право потребовать выкуп принадлежащих им акций (sell-out) после концентрации каким-либо лицом (или группой лиц, действующих совместно) контрольного (cdsit 50%) или значительного контрольного пакета (сыше 75%).

В соответствии с переходными положениями принятого закона, если акции компании не обращаются на фондовых биржах более трех лет, то цена определяется независимой оценкой.

По данным НКЦБФР, совокупная стоимость проведенных squeeze-out на конец мая 2019 года составляла 1,35 млрд грн. Из них на тот момент акционеры забрали 2/3 денег – почти 700 млн грн, а остальная сумма пока находилась на эскроу-счетах.