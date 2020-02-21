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Биржи США 20 февраля закрылись падением на новостях по коронавирусу и статистике
08:15 21.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов усилили падение на фоне новых данных по коронавирусу, увеличения числа заявок на пособие по безработице в стране, а также на фоне ряда корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,37%, до 29238,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,67%, до 9750,965 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,44 %, до 3371,19 пункта.
Трейдеры по-прежнему следят за развитием эпидемии коронавируса. Так, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. В то же время в Южной Корее погиб первый зараженный.
Инвесторы, помимо новостей о коронавирусе, во-первых, оценили новую макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, увеличилось на четыре тысячи, что совпало с прогнозами аналитиков.
Рынки обратили внимание и на корпоративные новости. Акции финансового гиганта Morgan Stanley падали в цене более чем на 4%, обвал начался после объявления о покупке американской финансовой компании E*Trade Financial Corp. за 13 миллиардов долларов. Гораздо менее ликвидные акции E*Trade, напротив, дорожали на 24%.
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