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Объем биржевой торговли ценными бумагами в Украине в 2019г вырос на 16,9% за счет ОВГЗ
19:19 17.02.2020 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в Украине в 2019 году составил 305 млрд грн, что на 16,9% превышает показатель 2018 года, сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Наибольший объем торгов зафиксирован с государственными облигациями Украины - 295 млрд грн, или 96,8% от общего объема биржевых контрактов", - отметил регулятор.
Согласно его данным, следом идут корпоративные облигации - 8,76 млрд грн, или почти 2,9%, тогда как объем биржевых торгов украинскими акциями составил всего 337,8 млн грн, или 0,11%.
Чуть меньше пришлось на долю инвестсертификатов и деривативов - соответственно 331,8 млн грн и 209,5 млн грн, при этом с сентября торги инвестсертификатами практически прекратились.
По сравнению с прошлым годом, объем торгов ОВГЗ вырос на 19,8%, тогда как корпоративных облигаций сократился на 14,7%, а акций в 3,6 раза. В частности, в четвертом квартале суммарный объем торгов акциями составлял всего 5-10 млн грн в месяц.
В то же время в минувшем году на украинских биржах были зафиксированы торги акциями иностранных эмитентов и американскими казначейскими обязательствами, однако их объемы оказались небольшими - соответственно 25,7 млн грн и 44,2 млн грн.
"На биржевом рынке в 2019 году наблюдалась консолидация торговли ценными бумагами на двух фондовых биржах: "Перспектива" и ПФТС" - 98,7% стоимости биржевых контрактов", - добавила НКЦБФР.
Согласно ее данным, на долю "Перспективы" пришлось 61,1%, ПФТС - 37,6%, тогда как доля "Украинской биржи" (УБ) составила 1,3%.
На "Перспективе" почти весь объем торгов был обеспечен гособлигациями (99,6%). На ПФТС на долю ОВГЗ пришлось 94,6% объемов, еще 4,8% обеспечили корпоративные облигации, 0,29% - инвестсертификаты и 0,24% - акции.
НКЦБФР уточняет, что объем биржевого первичного рынка в 2019 году составил 3,25 млрд грн, в том числе на УБ - 2,69 млрд грн за счет размещения корпоративных облигаций.
На вторичном рынке на спотовый пришлось 233,6 млрд грн, на рынок РЕПО - 68,2 млрд грн (из которых 62,8 млрд грн на "Перспективе"), на срочный рынок - 4,36 млн грн.
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