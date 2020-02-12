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Рост бирж США 11 февраля сдерживали заявление главы ФРС и ситуация с коронавирусом
07:35 12.02.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник закрылись в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
С одной стороны, рынок поддерживала хорошая корпоративная статистика, а с другой, более бурному росту помешали опасения рынка по распространению коронавируса, а также комментарии главы ФРС в конгрессе по монетарной политике.
Лишь индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) показал нулевую динамику, закрепившись на уровне на отметке 29276,34 пункта, напротив, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,11%, до 9638,941 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,17%, до 3357,77 пункта.
В центре внимания американских рынков во вторник были, прежде всего, корпоративные новости. Отдельные эмитенты показали серьезный рост. Например, акции американского сотового оператора Sprint Corporation подскочили на 73% после объявления о решении нью-йоркского суда в пользу слияния с T-Mobile. Акции T-Mobile, в свою очередь, дорожали на 11%.
С другой стороны, слишком быстрый рост рынков сдерживает то, что рынок продолжает оценивать скорость распространения коронавируса в мире и его влияние на состояние мировой экономики. 10 февраля в Китае было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. При этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.
На ситуацию на рынке повлияло и выступление главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Сразу после публикации его комментариев конгрессу по ставке курс доллара к евро начал снижаться после того, как достиг максимума с октября 2019 года.
На это обратил внимание и президент США Дональд Трамп, который в очередной раз обвинил в своем Twitter главу регулятора в слишком жесткой монетарной политике.
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