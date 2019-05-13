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Биржи АТР 13 мая закрылись в минусе на усилении напряженности в торговых отношениях США и КНР
12:01 13.05.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов понедельника на фоне опасений за перспективы торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 1,21%, до 2903,71 пункта, Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1551,75 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,21%, до отметки в 6297,6 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,72% - до 21191,28 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,38%, до 2079,01 пункта. Торги на бирже Гонконга не проводятся в понедельник из-за национального праздника. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам пятницы вырос на 0,84% - до 28550,24 пункта.
Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. В ночь на субботу США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
"Торговые отношения между США и Китаем на этой неделе будут оставаться в центре внимания, а все остальные данные и события отойдут на второй план. Китай, без сомнения, объявит ответные меры, в то время как США могут предоставить подробности и более конкретные даты начала действия новых пошлин", - сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
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