Индексы США снизились 1 мая на итогах заседания ФРС

Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне публикации отчета Apple и итогах двухдневного заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.





Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61%, до 26430,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,38%, до 7751,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,75 %, до 2923,73 пункта.

Apple сообщила о снижении квартальной выручки на 5% в годовом выражении - до 58 миллиардов долларов, при этом прогноз составлял 57,5 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 2,46 доллара против 2,73 доллара год назад при прогнозе в 2,37 доллара. Между тем продажи iPhone сократились на 17% - до 31 миллиарда долларов (прогноз составлял 30,5 миллиарда долларов).

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила также, что число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 275 тысяч по сравнению с показателем марта. Ожидался рост лишь на 181 тысячу.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30 апреля - 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.