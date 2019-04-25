Биржи АТР в основном снижаются 25 апреля на опасениях за мировую экономику

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне опасений за состояние мировой экономики, обострившихся после слабых статданных из Южной Кореи и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71% - до 3178,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1731,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,07% - до 29786,01 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,27%, до 2195,09 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,5% - до 22310,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,99%, до 6382,1 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывает слабая статистика как в регионе, так и за рубежом. В частности, согласно официальным данным из Южной Кореи, ВВП страны в первом квартале вырос на 1,8% в годовом исчислении и сократился на 0,3% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,5% и 0,3% соответственно.

Дополнительным негативным фактором для настроений инвесторов стала статистика из Германии, опубликованная в среду о том, что индекс делового климата в Германии исследовательского института IFO в апреле опустился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста индекса до 99,9 пункта.

Руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Франс Пресс, что экономические показатели в Европе остаются слабыми, несмотря на то, что мировые центробанки оказывают поддержку экономики своих стран.

Участники торгов также обратили внимание на то, что Банк Японии ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. В то же время японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода времени. При этом регулятор впервые назвал конкретный период для сохранения мягкой монетарной политики - Банк Японии намерен сохранять низкие ставки, по меньшей мере, до весны 2020 года.