Рынок акций США 24 апреля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,22%

Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, нефти и газа и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,22%, индекс S&P 500 подешевел на 0,22%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company, которые подорожали на 1,74 п. (1,30%), закрывшись на отметке в 135,10. Котировки McDonald's Corporation выросли на 2,37 п. (1,21%), завершив торги на уровне 197,63. Бумаги Nike Inc выросли в цене на 0,96 п. (1,10%), закрывшись на отметке 88,39.

Лидерами падения стали акции Chevron Corp, цена которых упала на 3,74 п. (3,07%), завершив сессию на отметке 118,28. Акции Caterpillar Inc поднялись на 4,30 п. (3,03%), закрывшись на уровне 137,73, а Dow Inc снизились в цене на 1,66 п. (2,88%) и завершили торги на отметке 55,98.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Anadarko Petroleum Corp, которые подорожали на 11,58% до отметки 71,40, TE Connectivity Ltd, которые набрали 6,70%, закрывшись на уровне 95,83, а также акции Pacific Gas & Electric Co, которые повысились на 6,50%, завершив сессию на отметке 22,93.

Лидерами падения стали акции Robert Half International Inc, которые снизились в цене на 8,42%, закрывшись на отметке 63,00. Акции компании National Oilwell Varco Inc потеряли 5,05% и завершили сессию на уровне 26,49. Котировки Avery Dennison Corp снизились в цене на 4,48% до отметки 110,80.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Global Eagle Entertainment Inc, которые подорожали на 47,57% до отметки 0,769, Entegra Financial Corp, которые набрали 24,74%, закрывшись на уровне 29,50, а также акции SSLJ.com Ltd, которые повысились на 23,46%, завершив сессию на отметке 4,0000.

Лидерами падения стали акции Kona Grill Inc, которые снизились в цене на 38,12%, закрывшись на отметке 0,14. Акции компании Fusion Telecommunications International Inc потеряли 34,25% и завершили сессию на уровне 0,132. Котировки iRobot Corporation снизились в цене на 23,09% до отметки 100,42.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1493) превысило количество закрывшихся в плюсе (1469), а котировки 132 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1383 компаний подешевели, 1248 выросли, a 101 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Walt Disney Company выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,30%, 1,74 п., и завершили торги на отметке 135,10. Котировки акций McDonald's Corporation выросли до исторического максимума, повысившись на 1,21%, 2,37 п., и завершили торги на отметке 197,63. Котировки акций Kona Grill Inc упали до исторического минимума, снизившись на 38,12%, 0,09 п., и завершили торги на отметке 0,14. Котировки акций Fusion Telecommunications International Inc упали до исторического минимума, упав на 34,25%, 0,069 п., и завершили торги на отметке 0,132.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 7,00% до отметки 13.14.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,37%, или 4,70, достигнув отметки $1.277,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,78%, или 0,52, до $65,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,05%, или 0,04, до отметки $74,58 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1156, а котировки USD/JPY упали на 0,05%, достигнув отметки 112,11.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 97,792.