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Биржи США 22 апреля не продемонстрировали единой динамики на ожидании новых отчетов компаний
07:45 23.04.2019 |
Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания новой порции корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,18%, до 26511,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,22%, до 8015,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,1%, составив 2907,97 пункта.
В прошлую пятницу торги в США не проводились в связи со Страстной пятницей, многие фондовые площадки Европы остаются закрытыми и в понедельник - после западной Пасхи.
На этой неделе инвесторы ждут отчета таких крупных компаний, как Coca-Cola, Twitter, Facebook, Amazon и Microsoft. Пока, по данным агентства MarketWatch, из 15% уже отчитавшихся компаний сектора S&P 500 около 78% показали прибыль лучше ожиданий.
Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации отчетов, объяснил инвестстратег R. W. Baird Вилли Делвиш. "Нет реальной необходимости выходить на рынок и агрессивно торговать - скоро появятся конкретные данные компаний, и статистика по ВВП будет опубликована на этой неделе", - объяснил он.
В понедельник Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) сообщила о снижении числа сделок о продажах жилья на вторичном рынке страны в марте на 4,9% по сравнению с февралем до 5,21 миллиона. Аналитики ожидали показателя в 5,3 миллиона.
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