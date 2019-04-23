Биржи США 22 апреля не продемонстрировали единой динамики на ожидании новых отчетов компаний

Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания новой порции корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,18%, до 26511,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,22%, до 8015,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,1%, составив 2907,97 пункта.

В прошлую пятницу торги в США не проводились в связи со Страстной пятницей, многие фондовые площадки Европы остаются закрытыми и в понедельник - после западной Пасхи.

На этой неделе инвесторы ждут отчета таких крупных компаний, как Coca-Cola, Twitter, Facebook, Amazon и Microsoft. Пока, по данным агентства MarketWatch, из 15% уже отчитавшихся компаний сектора S&P 500 около 78% показали прибыль лучше ожиданий.

Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации отчетов, объяснил инвестстратег R. W. Baird Вилли Делвиш. "Нет реальной необходимости выходить на рынок и агрессивно торговать - скоро появятся конкретные данные компаний, и статистика по ВВП будет опубликована на этой неделе", - объяснил он.

В понедельник Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) сообщила о снижении числа сделок о продажах жилья на вторичном рынке страны в марте на 4,9% по сравнению с февралем до 5,21 миллиона. Аналитики ожидали показателя в 5,3 миллиона.