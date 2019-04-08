Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс S&P демонстрирует самый долгий рост с октября 2017
07:43 08.04.2019 |
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне в целом позитивной статистики по рынку труда страны, S&P закрывается в плюсе уже семь дней подряд, это наиболее долгий его рост с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,15%, до 26424,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,59%, до 7938,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,46%, до 2892,74 пункта.
Безработица в США в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч.
Почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.
"В целом отчет согласуется с позицией ФРС по поводу того, что условия на рынке труда страны остаются сильными, а признаки инфляции - неявными, то дает им больше пространства для сохранения текущей политики", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли.
Кроме того, участники рынка продолжают следить за новостями по торговым переговорам США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его команда существенно продвинулась в переговорах с Китаем, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились. Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил в свою очередь, что стороны провели продуктивные консультации и добились прогресса по тексту торгового соглашения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
|Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.04.19
|Курс доллара США снижается 8 апреля к основным мировым валютам
|Золото дорожает 8 апреля на снижении курса доллара к мировым валютам
|Биржи АТР 8 апреля изменяются разнонаправленно на статистике из США
|Индекс S&P демонстрирует самый долгий рост с октября 2017
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
Это интересно
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги