Индекс S&P демонстрирует самый долгий рост с октября 2017

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне в целом позитивной статистики по рынку труда страны, S&P закрывается в плюсе уже семь дней подряд, это наиболее долгий его рост с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,15%, до 26424,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,59%, до 7938,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,46%, до 2892,74 пункта.

Безработица в США в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч.

Почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.

"В целом отчет согласуется с позицией ФРС по поводу того, что условия на рынке труда страны остаются сильными, а признаки инфляции - неявными, то дает им больше пространства для сохранения текущей политики", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за новостями по торговым переговорам США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его команда существенно продвинулась в переговорах с Китаем, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились. Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил в свою очередь, что стороны провели продуктивные консультации и добились прогресса по тексту торгового соглашения.