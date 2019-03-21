Биржи АТР в основном растут 21 марта на итогах заседания ФРС США

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на фоне заявлений ФРС США по монетарной политике по итогам прошедшего заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.45 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61% - до 3109,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1696,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,17% - до 29370,02 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавлял 0,15% - до 2180,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,42%, до 6139,5 пункта. Биржи в Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам среды японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2% - до 21608,92 пункта.

Федрезерв по итогам заседания 19-20 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания не прогнозирует повышение ставки в 2019 году. В 2020 году планируется одно повышение - до среднего значения в 2,6%. Кроме того, регулятор принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.

Однако, несмотря на заявление ФРС, некоторые аналитики сохраняют скептицизм. "ФРС пытается спроектировать мягкую посадку. Однако рынок в заявлении видит несколько другое - то, что ситуация ухудшается очень быстро, и перспективы прибыли компаний настолько плачевны, что инвестиционные менеджеры не хотят участвовать в ралли", - полагает стратег McKenna Macro Грег Маккенна (Greg McKenna), мнение которого приводит агентство Рейтер.