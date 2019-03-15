Биржи АТР закрылись 15 марта в основном ростом на оптимизме из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу преимущественно в "зеленой зоне" на фоне новостей вокруг торговых отношений США и Китая, а также заявлений премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,04%, до 3021,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,43%, до 1641,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,56%, до 29012,26 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 2176,11 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,77%, до 21450,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,07%, до 6175,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости вокруг торговых отношений США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Китаем. В то же время китайские СМИ сообщили о новом телефонном разговоре вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны достигли существенного прогресса по тексту торгового соглашения.

Дополнительную поддержку оказали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. По его словам, власти Китая намерены снизить налог на добавленную стоимость и страховые взносы для ряда отраслей с апреля и мая соответственно, чтобы сократить нагрузку на предприятия и поспособствовать развитию бизнеса. Он также сказал, что Китай будет реагировать на замедление экономики стимулированием рынка. Данные заявления были сделаны после того, как на прошлой неделе власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5% против 6,6% в 2018 году.

Аналитики Huatai Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, ожидает, что экономика КНР будет оставаться под давлением, но при этом отмечают увеличение вероятности того, что власти достигнут поставленной цели по темпам роста экономики.

Кроме того, инвесторы отыгрывали новости из Японии, где центробанк страны вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, как и ожидалось. Глава ЦБ Японии Харухико Курода после заседания выразил мнение, что замедление роста зарубежных экономик может негативно отразиться на экономике Японии. При этом он добавил, что сейчас основной сценарий предполагает начало восстановления экономик Китая и Европы во второй половине года.