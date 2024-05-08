S&P, Dow завершили торги вівторка з невеликим зростанням, незважаючи на відставання Діснея

Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average продовжили зростання і у вівторок завершили торги з невеликим підвищенням, продовживши нещодавню серію перемог, що підживлюється новими очікуваннями того, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки цього року.

Зростання підштовхнуло S&P 500 до четвертого поспіль вищого закриття, що стало найкращим результатом з березня. Щодо Dow, то зараз він перебуває на найдовшій позитивній хвилі з грудня 2023 року, зростаючи п'яту сесію поспіль.

Ці показники були досягнуті, незважаючи на падіння Walt Disney на 9,5%, що стало найбільшим відсотковим падінням з листопада 2022 року, оскільки несподіваний прибуток підрозділу стрімінгових розваг був затьмарений падінням його традиційного телевізійного бізнесу та слабшими касовими зборами.

Незважаючи на відставання Disney, ринки загалом були підтримані слабшим, ніж очікувалося, звітом про ринок праці минулого тижня, який підживлював бети на те, що центральний банк США знизить ставки.

Індекс Nasdaq Composite також отримав вигоду, але він знизився під час післяобідньої торгівлі у вівторок і закрився трохи нижче, перервавши власну переможну серію на рівні трьох.

«Я думаю, що ринок перебуває в цій невеликій "вичікувальній позиції" до виходу великих даних наступного тижня», - сказав Гаррет Мелсон, портфельний стратег Natixis Investment Manager Solutions, маючи на увазі індекс цін виробників (PPI), який вийде 14 травня, і індекс споживчих цін (CPI), запланований на 15 травня.

Загалом, ФРС та політики були послідовними у своїх заявах протягом останніх тижнів, що зниження ставок відбудеться, але центральний банк буде обережним у їх впровадженні.

Це означає, що в день, коли не було оголошено важливих даних, ринки проігнорували коментарі президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі про те, що ФРС, можливо, доведеться утримувати ставки на незмінному рівні до кінця року через сповільнення інфляції та зміцнення ринку житла.

Загалом, п'ятничні дані про зайнятість і кращі, ніж очікувалось, звіти про прибутки допомогли заспокоїти занепокоєння інвесторів щодо високої інфляції і сильної економіки, які підтримували ставки на підвищеному рівні.

Трейдери очікують зниження ставок ФРС на 46 базисних пунктів (б.п.) до кінця 2024 року, згідно з додатком LSEG для оцінки ймовірності зміни процентних ставок, причому перший поворот до зниження ставок відбудеться у вересні, а другий - у грудні. Минулого тижня вони очікували лише одного зниження ставки до виходу звіту по ринку праці.

«Ринок набагато чутливіший до даних, ніж ФРС», - сказав Мелсон з Natixis, додавши, що «планка для відмови ФРС від пом'якшення надзвичайно висока».

S&P 500 виріс на 6,96 пунктів, або на 0,13%, до 5 187,70 пунктів, в той час як Nasdaq Composite втратив 16,69 пунктів, або 0,10%, до 16 332,56. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 31,99 пункту, або на 0,08%, до 38 884,26.

Акції мегакапів Alphabet і Meta Platforms виросли на 1,9% і 0,6%, відповідно, підтримавши основні індекси.

Nvidia впала на 1,7% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Apple розробляє власний чіп для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту (ШІ) в центрах обробки даних.

Apple зросла на 0,4%, оскільки представила новий чіп під назвою M4, але поставила його в модель iPad Pro, а не в ноутбук.

Акції Tesla впали на 3,8% після того, як американський автовиробник продав 62 167 електромобілів китайського виробництва в квітні, що на 18% менше, ніж роком раніше.

Акції Palantir Technologies впали на 15,1%, що стало найсильнішим одноденним падінням з травня 2022 року, після того, як прогноз річного доходу компанії з аналізу даних не виправдав очікувань аналітиків.

Індекс S&P 500 показав 49 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, тоді як Nasdaq зафіксував 155 нових максимумів і 69 нових мінімумів.