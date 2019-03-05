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Биржи США 4 марта закрылись спадом на фоне приближения торговой сделки с Китаем
07:36 05.03.2019 |
Американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на фоне приближения торговой сделки США с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,79% и составил 25819,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,39% - до 2792,81 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,23% и составил 7577,57 пункта.
Главным фактором на фондовых биржах стали сообщения о переходе в финальную фазу торговых переговоров США и Китая. Так, Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что две страны перешли к финальному этапу консультаций по торговле и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на ряд американских товаров, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех пошлин, наложенных на товары из Китая в 2018 году.
"Сделка между двумя крупнейшими экономиками мира положит конец неопределенности, которая пагубна для активов, которые считаются более рисковыми, в том числе для акций", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Пьера Вэйрэ.
При этом, по его словам, трейдеры уже отразили в цене потенциальную сделку и теперь на рынках могут появиться риски снижения.
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