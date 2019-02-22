Индексы США снизились 21 февраля на фоне внутренней статистики

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,4%, до 25850,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,39%, до 7459,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2774,88 пункта.

Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила о снижении количества сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе на 1,2% по сравнению с показателем декабря - до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

При этом число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 16 февраля, снизилось на 23 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 220 тысяч.

По данным бюро переписи населения США, объем новых заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) в стране снизился в декабре на 0,7% к ноябрю. Аналитики ожидали роста показателя.

Помимо этого участники рынка ждут новостей, связанных с торговыми отношениями с Китаем - очередной раунд переговоров между странами проходит в эти дни в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

"Рынки в последнее время набирали обороты, поскольку люди думали, что США и Китай в ближайшие недели и месяцы добьются чего-то по торговле", - сказал агентству MarketWatch Уэйн Уикер (Wayne Wicker), старший инвестспециалист Vantagepoint Investment Advisors. Аналитик добавил, что, между тем, статистика, свидетельствующая о замедлении экономического роста, вернула инвесторов к реальности.